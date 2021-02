Yucatán: Abuelitos de otros municipios se "cuelan" para intentar ser vacunados en Motul y Conkal

MÉRIDA, Yucatán.- Personas mayores de 60 años provenientes de Bokobá, Tixkokob, Cansahcab, Mérida y Dzidzantún se presentaron en los módulos de vacunación en Motul, con el objetivo de aplicarse la vacuna contra el coronavirus Covid-19; sin embargo, no fue posible porque no comprobaron ser residentes del municipio, a pesar de argumentar que desde hace años viven ahí.

Situación similar se vivió en el segundo día en el municipio de Conkal, en donde personas procedentes de Mocochá, Yaxkukul e Ixil acudieron con la intención de ser vacunadas, pero tampoco pudieron ser inmunizados.

En ambos casos, personal del Gobierno federal y del municipio indicaron a las personas que las dosis eran exclusivamente para los pobladores de Motul y Conkal, y les indicaron que es importante que esperen a que lleguen a sus comunidades.

Al respecto, el alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, informó que al municipio llegaron poco más de cinco mil vacunas, cifra similar que se tuvo en el registro de personas mayores de 60 años entre los residentes de la cabecera y sus comisarías que buscaban ser vacunados.

Sin embargo, pidió a la sociedad que no pretenda aprovecharse de la situación, ya que sólo se vacunará a los motuleños, esto a pesar de que argumenten que viven en la comunidad pero aún no cambian su dirección.

“Le pedimos a la ciudadanía que se informe para que no haga fila en vano; principalmente que no se pasen de listos, porque incluso llegaron personas con dirección del norte de la ciudad de Mérida que solicitaron una constancia de vecindad para que pudieran ser vacunados en alguno de los módulos; sin embargo, se averiguó que no residían en el municipio y se les invitó a retirarse”, explicó.

Aguilar Arroyo recordó que son 18 comisarías de donde se trasladará a las personas mayores de 60 años de manera gratuita y quienes no hayan sido registrados lo podrán hacer al llegar al módulo.

Desinformación

Por su parte la alcaldesa de Conkal, Hiselle Díaz del Castillo Canché, explicó que cuatro personas de otros lugares quisieron obtener la vacuna, pero se debió a la desinformación pues pensaron que podían acudir sin ningún problema.

“A las personas que acudieron al municipio para recibir la vacuna sin ser residentes, les informamos que la aplicación de la primera dosis sólo se aplicará a los originarios y residentes de Conkal”, indicó.

