MÉRIDA, Yucatán.- Según cifras de Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el corte del martes 18, Yucatán obtuvo solo 10 mil 133 firmas de las 49 mil 120 requeridas para el proceso de revocación de mandato, lo que representa solamente el 20 por ciento, proceso que sí se va realizar al superar el 3 por ciento que se necesitaba de la Lista Nominal a nivel nacional.

Según los datos, el padrón de la lista nominal de la entidad está conformada por un millón 637 mil 323 personas, por lo que el 3 por ciento son las 49 mil 120 firmas a favor de realizar la revocación de mandato.

El INE tiene hasta el 4 de febrero próximo para terminar la revisión de estos documentos que se enviaron al organismo a nivel nacional, con los cuales se podrá determinar el número concreto de casillas, funcionarios y voluntarios que participarían en este ejercicio democrático, que está previsto para abril de próximo.

Cabe recordar que Fernando Balmes Pérez, ex consejero local del INE en Yucatán, dijo que dicho instituto recibió más de 40 mil firmas de ciudadanos que han manifestado interés para que se realice la consulta de revocación de mandato.

Esto lo indicó durante la sesión extraordinaria en la que tomaron protesta los integrantes del consejo local, que participarán en el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República, esto antes de dejar el cargo.

Los datos presentados en la página oficial del INE Yucatán es uno de los ocho estados del país que cuenta con un porcentaje bajo de firmas que se requieren para el peoceso, con cifras que van desde el 9.67 por ciento hasta 20.99 por ciento. En comparación con otras entidades que tiene hasta un 246.42 por ciento, como es el caso de Tabasco.

De igual manera se informa que 311 mil 584 firmas captadas mediante la aplicación móvil fueron rechazadas, al no ser válida la foto y por no estar vigente. Respecto a las inconsistencias mediante el formato de papel se desecharon 566 mil 345, principalmente porque los datos que incluyen no se encontraron.

Como ya informó a nivel nacional el director del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, se convocará a realizar el proceso después de que superaron las dos millones 758 mil firmas necesarias para esto.

