Yucateca busca ser la mejor del mundo en concurso internacional Puente Chino

MÉRIDA, Yuc.- Posicionada como la mejor alumna de chino mandarín a nivel bachillerato en México, Sarah Dalí Arellano Camacho, estudiante del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), buscará competir por el primer lugar a nivel mundial en el XIV concurso internacional Puente Chino.

Gana etapa nacional

Para ganar la etapa nacional de este concurso, en la modalidad educación media, la joven tuvo que preparar un discurso, responder una ronda de preguntas sobre economía, historia, lengua, sociedad y cultura china, así como presentar un número artístico.

En la semifinal, Arellano Camacho recordó que también se contaron con varias etapas, en estas participaron casi 100 países, de los que resultaron seleccionados 30, ahí los jóvenes presentaron un examen escrito y presentaron un blog.

La fase semifinal es este sábado 20 de noviembre

Durante la semifinal, que se llevará a cabo este sábado 20 de noviembre, la estudiante responderá una serie de preguntas capciosas y de cultura general, además de presentar un discurso en chino sobre el Día de Muertos.

De ser seleccionada, pasaría a la siguiente ronda final, donde sólo seis representantes de los diferentes países competirán para ganarse la beca de un año completo para estudiar en una universidad de China.

Mejor conocimiento del chino

Por otra parte, la joven mencionó que a través de esta experiencia ha conocido más sobre el idioma chino, su cultura y gente, así como otra forma de ver el mundo y lo que representan otros países para los demás.

“Jamás me hubiera imaginado representar a México en algo, y lo hago con mucho orgullo, estoy echándole todas las ganas del mundo porque mi país se lo merece; también, estoy sumamente orgullosa de pertenecer a la UADY y además de contar con el apoyo de toda mi familia y amigos”, comentó.

Agregó que la situación actual en el mundo por la Covid-19 le ha traído ventajas y desventajas en su preparación para el concurso; la parte positiva fue la movilidad, ya que puede quedarse en casa y tomarse el tiempo para completar sus tareas diarias y los estudios de chino mandarín.

“Una de las desventajas fue el no poder estar en China y conocer el país mientras me preparo, pues por la etapa en la que me encuentro yo ya estaría ahí concursando y preparándome para las siguientes pruebas, además de recorrer el país”, finalizó.

