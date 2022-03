Yucatecos dejan de denunciar el maltrato animal por “pocos avances”

MÉRIDA, Yucatán.- El maltrato animal es una realidad cotidiana en Yucatán. Las mascotas sufren daños físicos, e incluso emocionales, de parte de sus dueños o extraños por diversas causas, sin embargo, durante esta pandemia del Covid-19 estas situaciones quedaron más expuestas, debido a las denuncias públicas a través de las redes sociales, e incluso por la intervención de diversos organismos defensores de animales, mientras las denuncias penales siguen pendientes de resolverse.

La presidenta de la agrupación Evolución Animal, Silvia Cortés Castillo, confirmó que lamentablemente este tipo de abusos contra animales domésticos son comunes, y remarcó que en esta pandemia se perciben mucho más el abandono de animales de compañía.

Esto se debe, en algunos casos a que “la familia o la persona que cuidaba a la mascota, falleció por Covid-19, pero también se dieron situaciones en las que los propietarios se quedaron sin trabajo, y al no tener los recursos para seguir manteniéndolos, acabaron deshaciéndose de ellos; algunos buscaron otras personas que se hicieran cargo de ellos, pero los más desesperados, y con menos información, acerca de las mejores opciones para colocar a un animalito, se deshicieron de ellos y los dejaron en las calles y en desamparo”, señaló.

Cortés Castillo dijo que los casos que más se observan en la entidad de maltrato; es sacar a su perro a la calle porque lo considera que es una molestia, y este se queda cerca de lo que siempre ha visto como su casa, no se aleja, pero con el tiempo muerde a una persona, rompe las bolsa en busca de comida y de subsistencia, carga a otros ejemplares, o las embarazan, lo que da origen a una grave problemática.

Agregó que otro problema grave son los animales amarrados en las casas, en el sol, la lluvia, sin agua, además no les brindan la higiene corporal o al sitios donde se encuentra; los casos de zoofilia no son muy denunciados, pero se dan en la entidad; otro es el abandono de los animales en las casas, los dejan por días o meses, e incluso ya no regresan por ellos y terminan muriendo de sed y hambre.

La activista detalló que los sitios donde más se están dando estos problemas son en Mérida y Kanasín, donde los casos que más se reportan son el abandono a estos animales de compañía; en Ticul y Tekax, donde se han reportado en los últimos años varios casos de maltrato, entre ellos de zoofilia, envenenamiento y abandono.

Denuncias de maltrato animal en redes sociales

Comentó que la facilidad que encuentra la gente en las redes sociales de exponer lo que viven los animales en los diferentes puntos del Estado, hace más notoria la situación de muchos de ellos, sin embargo muchas de estas quedan en desatención porque no son el medio para hacer un reporte formal para atender estos casos y muy pocas veces se formaliza una denuncia.

“Además, aunque sean denunciados en la manera que se debe hacer en las instituciones que tienen la competencia para atender maltrato animal no lo llevan a cabo su trabajo. En 15 años de Evolución Animal hemos presentado más de un decena de denuncias y ninguna de estas ha prosperado”, indicó.

Explicó que, en su sentir, el número de quejas, de las cuales dijo no saber cuantas se han presentado desde el 2013, cuando entró en vigor la Ley de Protección Animal en el Estado, estas han decrecido; la gente se animaba más a denunciar, pero la desilusión obtenida a través de las experiencias de quienes lo hicieron presentando pruebas e información gráfica, y se ha hecho caso omiso a sus reportes, es que las personas consideren como una pérdida de tiempo ir a denunciar.

“Por lo menos ya se logra que se reciban las denuncias, pero aun no se logra que se den el seguimientos adecuado y se den sanciones a quienes maltratan y abandonan a sus animales, pero ni el Código Penal y menos el Reglamento Municipal de Protección a la Fauna, ni la Ley ni el Reglamento Estatal de Protección a la Fauna, nada se está aplicando para la protección de los animales”, expuso.

Esta mujer que apoya a los animales desde hace más de 20 años resaltó que las denuncias se quedan a medio camino no llegan a resoluciones, pero al menos se ha logrado que los animales sean asegurados.

Destacó que es necesaria la capacitación particular, específica y se les sensibilice, particularmente sobre el sufrimiento de los animales, a las personas que atienden los casos de denuncias de maltrato animal no cree que se vean muchos avances en este tema, a pesar de la reforma al Código Penal y a la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal Doméstico.

Pidió a las autoridades hacer su parte para poder erradicar este problemas, las organizaciones civiles están trabajando y realizando el trabajo que les corresponde por lo que exigió que se atiendan estos casos repetitivos de maltrato, hacer un trabajo para inhibir estas conductas con penas más rígidas y las verdaderas aplicación de las sanciones.

Síguenos en Google News para enterarte de las noticias en todo momento.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Frenan Reglamento de Protección de la Fauna: será sometido a nuevo análisis

¿Es ilegal o no tener un animal silvestre en casa?

Multas de más de un millón y años de cárcel por maltrato animal en Yucatán