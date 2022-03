El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó a la empresa Calica, que extrae material de las costas de Quintana Roo, con grabar un video de la condición de los terrenos y denunciar que están destruyendo el medio ambiente.

"Ya hablé con los de Calica y les dije que si no hay acuerdo, a lo mejor eso no les gusto, es una hipótesis: les dije si no se termina de extraer material en sus predios, lo voy a dar a conocer, voy a grabar un video y decir que destruyen al medio ambiente" .

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo dijo que el consejo de administración de Calicanto no ha dado una respuesta a su propuesta de que se deje de extraer material y en ese lugar se construya un proyecto turístico.

"Estamos esperando que se reúna el consejo, todavía no hay acuerdo, a lo mejor ahora cómo lanzan la campaña que somos destructores del medio ambiente creen que no vamos a tener autoridad para dejar de extraer material o sus abogados, leguleyos, que se quedaron acostumbrado a corromper a jueces o ministros para imponerse, eso ya no es así" , mencionó mandatario mexicano.

onferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. Jueves 31 de marzo 2022 | Presidente AMLO

"Ojalá y ellos acepten la propuesta que es muy justa, tiene 2 mil 400 hectáreas , no vamos a expropiar las tierras o a multar, nada; cambia el uso del suelo no uses como banco de material, que echen a andar un desarrollo turístico” . López Obrador aseguró que en caso de que se acepte la propuesta, su mismo gobierno podría ayudarles con los trámites.

El presidente acusó que ese permiso lo otorgó la exsecretaria del Medio Ambiente, Julia Carabias, y los ecologistas no dijeron nada.

"La señora Julia Carabias otorgó el permiso para la explotación de Calica. Nosotros estamos recuperando y protegiendo la zona de explotación. Estamos protegiendo el medio ambiente" , finalizó.

AMLO y la búsqueda de acuerdos con la empresa Calica

A finales de enero pasado, Andrés Manuel López Obrador, había dado a conocer que se encontraba en negociaciones con el particular para que los terrenos donde ha extraído material pétreo, sean usados como atractivo turístico.

Según lo informado en su conferencia matutina de aquel mes, el mandatario federal dio a conocer que hay una acción legal en tribunales internacionales de dicha empresa contra el Estado Mexicano porque no se le amplió su concesión para continuar con la explotación minera en la selva.

“Hay un arbitraje internacional, la empresa Vulcans, interpuso una denuncia y que está ahorita ventilándose en foros internacionales y ya es el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, que lleva la coordinación de ésta (...) evidentemente la empresa busca que le permitan seguir explotando los recursos de esta zona” , abundó Efraín Villanueva Arcos, Secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA).

AMLO amaga con denunciar a Calica por “destrucción ambiental” [Foto: Octavio Martínez]

SEMA dispuesto a opinar sobre Calica, si el gobierno federal lo solicita

A mediados de febrero de este año, la Secretaría de SEMA dio a conocer que se encuentra en la disposición de emitir una opinión técnica sobre la revocación de la concesión de Sac-Tun, antes Calica, en caso que así la federación lo solicite.

Efraín Villanueva Arcos, informó que cuando el gobierno federal solicite la participación de la entidad, ahí estarán presentes en relación al tema, aunque aclaró que es competencia del Estado Mexicano el asunto.

“Evidentemente sí hay participación del Gobierno del Estado con las aprobaciones que se dieron ya hace varios años para el aprovechamiento de las calizas (...) el asunto recientemente quedó en manos del gobierno federal, cuando el gobierno federal evidentemente nosotros habremos de participar” , dijo Villanueva Arcos.

Sac-Tun, antes Calica, filial de la empresa Vulcans, le fue otorgada en los años 80 una concesión para realizar la explotación minera de calizas a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen.

La actividad minera que han desarrollado, constantemente ha sido criticada por ambientalistas, incluso, en 2016, el documentalista Carlos Underwood plasmó en su película Erosión, el fuerte impacto ambiental que ha ocasionado la empresa la cual ha dinamitado grandes extensiones de selva.

Con información de El Universal.

