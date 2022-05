Luego de que el Juzgado Primero de Distrito del Décimo Cuarto Circuito, frenará el tramo 5 del Tren Maya este lunes, López Obrador aseguró que su gobierno acudirá otras instancias o que va a presentar recursos para que no proceda la suspensión porque “no tiene fundamento”, asegurando que solo se trata de un asunto politiquero de los pseudoambientalistas.

Durante la conferencia matutina de este martes,el mandatario federal se mostró firme, pues mencionó que sus opositores no van a poder detenerlo y que buscará la forma para impedir que no procedan los amparos que suspenden la construcción del megaproyecto en Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo.

Al ser cuestionado sobre el tema López Orador reiteró que las denuncias presentadas son asuntos politiqueros de quienes no quieren.

“Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas y por gobiernos extranjeros” .

