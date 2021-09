Burócratas de Chetumal pierden seguro por covid fatal

Otoniel Segovia Martínez, presidente municipal de Othón P. Blanco, dejó a su suerte a los mil 20 trabajadores sindicalizados, al conseguirles hace dos meses un seguro de vida que no cubre el fallecimiento por Covid-19.

Desde el mes de junio, los trabajadores están asegurados con la empresa “Ve por Más”, la cual no cubre el fallecimiento por coronavirus, en contraste con la póliza de Metlife que tenían anteriormente.

El presidente municipal se aseguró, antes de finalizar su administración este próximo 31 de octubre, de que los trabajadores, en caso de complicaciones por esta enfermedad mortal, tengan que cubrir sus servicios de salud y funerarios, además de que a las familias no les den recursos financieros en el segundo caso.

Guadalupe Yah Caamal, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (Sutsaop), comentó que el trámite fue realizado por el Ayuntamiento y solamente se les dio conocimiento de dicho movimiento.

Explicó que este seguro que tienen les cubre hasta por 120 mil pesos las lesiones y fracturas que sufra el trabajador durante el desempeño de sus labores, pero no por defunción causada por esta enfermedad, que en lo que va de la pandemia van ocho fallecidos, de los 15 que se contrajeron el virus.

“Desde junio que se hizo la renovación del seguro, se llama Vé por Más, que cubre al beneficiario por 60 mil pesos igual, éste no nos cubre lo del tema de Covid-19, nosotros tendremos que recurrir al particular en caso de ello, el anterior era Metlife”, dijo Guadalupe Yah Caamal.

De acuerdo con trabajadores sindicalizados, a la quincena se le descuenta vía nómina 50 pesos a cada uno, por un plazo de un año, para cubrir el costo de mil 200 pesos de la póliza.

“Pensamos que sí estamos cubiertos en caso de muerte por coronavirus, pero resulta que no, ni nos consultaron si queríamos o no este tipo de empresa de seguros”, mencionaron, que para no tener represalias por parte del presidente municipal, prefirieron el anonimato.

