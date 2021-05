La Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de Felipe Carrillo Puerto tiene en la mira a los cinco candidatos de los distintos partidos y coaliciones del municipio, por no seguir con las medidas sanitarias contra el coronavirus.

Santiago Ku Uc responsable de las oficinas de la Cofepris en el municipio, expuso que todos los partidos han infringido las recomendaciones sanitarias durante sus campañas electorales, como evitar la aglomeración, falta de uso de cubrebocas, y procurar el distanciamiento social.

“No hay ninguno que no haya respetado la sana distancia, el uso de cubrebocas, la aplicación del gel antibacterial, controlar la aglomeración y el máximo de personas permitidos, además, de llevar a personas de la tercera edad y niños, en sus eventos, el cual es una situación reprobable”.

Expresó que por el momento no ha aplicado alguna sanción debido a que se encuentran amparados, por ende, no han podido proceder. Sin embargo, finalizado el periodo electoral serán aplicadas las sanciones por incumplir el protocolo y afirmó que cuentan con suficientes evidencias para hacerlo.

Añadió que las multas son muy elevadas hablando en términos monetarios, aunque no expresó cuántas Unidades de Medida y Actualización (UMA) serían.

Sostuvo que se han hecho las observaciones pertinentes a cada uno de los partidos pero han hecho caso omiso.

Agregó que cada semana se realizan reuniones con los coordinadores de cada partido, se les hacen las anotaciones, se les llama la atención, e incluso se ha advertido de las multas.