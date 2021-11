Quintana Roo, entre los estados con menos casos activos de COVID

Quintana Roo está entre las 10 entidades con menos casos activos de COVID-19, de acuerdo con los registros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El mapa elaborado por la máxima casa de estudios indica que el estado se encuentra en la quinta posición, detrás de Chiapas, Campeche, Colima y Tlaxcala; que tienen menos de 60 personas actualmente positivas a infección por SARS-CoV2.

Al respecto de Quintana Roo, la plataforma indica que hay 76 casos activos y se han recuperado 44 mil 478 personas.

En tanto, la Secretaría de Salud local tiene un conteo de 321; y de estos, 216 permanecen en aislamiento domiciliario y 105, hospitalizados por posibles complicaciones.

Por el lado contrario, los estados que hasta el momento concentran el mayor número de casos activos son Ciudad de México, Baja California, Guanajuato, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Estado de México y Nuevo León.

Sin embargo, el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, advirtió que hay indicios de una cuarta ola en México, por lo que se pidió a la población mantener las medidas de higiene y distanciamiento social.

Mismo pronóstico que realizó el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien no descartó que México pudiera tener un nuevo incremento de casos durante la temporada invernal, tal como ha ocurrido en diversos países europeos.