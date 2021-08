Chetumal: Crece desnutrición de niños y niñas en Quintana Roo

El estado de Quintana Roo alcanzó los 400 casos de desnutrición, principalmente de niños y niñas, hasta el cierre de la primera quincena del mes pasado, mayor a lo que se tuvo el mismo período del año pasado.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) se trata de 210 mujeres y 190 hombres diagnosticados en hospitales públicos de la entidad y que requirieron de la atención médica para aliviar el cuadro de desnutrición que presentaron.

Del total de casos, 21 fueron catalogados como desnutrición severa, 43 casos moderados y 336 leves. El año pasado fueron 270 casos de desnutrición que se registraron en el estado.

La Secretaría de Salud federal señala que la desnutrición es una afectación al cuerpo cuando no se reciben los nutrientes suficientes, debido a una mala alimentación, inanición por la falta de alimentos, trastornos alimentarios, problemas para digerir o absorber los nutrientes, afecciones cuando no come una persona.

De acuerdo con la autoridad, existen varios factores externos que pueden influir en las condiciones de una persona, como por ejemplo la pobreza, los desastres naturales, problemas políticos y hasta una guerra, que contribuyen a la hambruna, este último caso en países en desarrollo.

El Colegio Mexicano de Medicina General A.C., exhortó a los padres de familia a mantener una alimentación sana de sus hijos y sobre todo al consumo constante de líquidos, para prevenir este tipo de padecimientos que se contemplan dentro de los Trastornos de la Nutrición.

“Alimenten bien a los niños y niñas, porque están en pleno crecimiento y necesitan de los nutrientes para un buen desarrollo, así como evitar este tipo de trastornos alimenticios”, dijo Francisco Javier Lara Uscanga, representante del Colegio en la zona sur.

En el país se contabilizaron 27 mil 149 casos de desnutrición de los tres tipos mencionados. En el caso de la Península, el estado de Yucatán registró un total de 408 casos; mientras que en Campeche fueron 360, en el período mencionado.

Apenas esta semana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) confirmó que en Quintana Roo más de 456 mil personas se sumaron a las filas de la pobreza en 2020, como consecuencia de la pandemia que desplomó los ingresos.

También te puede interesar:

Chetumal: Recomiendan buena alimentación para prevenir trastornos de la nutrición

Cancún: Niños enfrentan inseguridad alimentaria durante la pandemia

Se duplican en Q. Roo los casos de desnutrición severa