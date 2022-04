Ya hay fecha: Daddy Yankee llegará a Cancún

A través de sus redes sociales, Daddy Yankee dio a conocer que casi todas sus presentaciones de su tour de despedida están agotados... pero eso no es todo:el puertorriqueño tiene programado presentarse en Cancún.

El reguetonero agregó a Cancún entre las ciudades donde piensa ofrecer su show llamado "La Última Vuelta World Tour".

Fue en sus historias de Instagram donde la "Leyenda del reguetón" dio a conocer que sus fans del Caribe mexicano podrán despedirlo en vivo.

Hasta el momento se desconoce el recinto en el que se llevará a cabo el show de Daddy Yankee, sin embargo, en redes sociales ya comenzó a viralizarse la noticia.

"Hoy por fin veo la meta", así fue como Daddy Yankee anunció su retiro de la música a través de un video en Youtube.

"Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puestas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina".