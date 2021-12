Detectan 17 casos de Covid en crucero de EU que pasó por Cozumel

Autoridades de Nueva Orleans detectaron al menos 17 casos positivos de Covid-19 y un caso sospechoso de la variante Ómicron, en un crucero de la compañía Norwegian Breakaway que atracó el día 4 de diciembre.

Ante el arribo a la ciudad estadounidense se han estado realizando pruebas a pasajeros y a la tripulación, donde se ha identificado un probable caso de la variante Ómicron, según las autoridades sanitarias del Departamento de Salud de Louisiana.

Hasta ahora suman 17 casos detectados en el crucero que pasó por el Caribe. Su trayectoria incluyó escalas en los puertos de Belice, Honduras y México.

De acuerdo con la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), esta embarcación atracó en la terminal Punta Langosta, de Cozumel el pasado 30 de noviembre a las 6:30 de la mañana y partió a las 6:00 de la tarde de ese mismo día.

La dependencia informó en su calendario de cruceros que el navío llegó con mil 645 personas a bordo.

UPDATE: 7 additional COVID-19 cases have been identified on a @CruiseNorwegian ship that disembarked in New Orleans today. This brings the total number of #COVID19 cases identified among the passengers and crew members to 17.

El crucero Breakaway atracó el domingo en el puerto de Nueva Orleans; partió el 28 de noviembre; de acuerdo con los protocolos sanitarios la totalidad de las personas que abordaron la embarcación fueron sometidas a pruebas de detección de Covid-19.

El Departamento de Salud del estado de Luisiana, dio a conocer mediante un hilo en su cuenta oficial de Twitter, que un miembro de la tripulación que dio positivo a la prueba de Covid-19, podría tratarse de la variante Ómicron, sin embargo, aún no ha sido confirmado.

This includes 1 probable case of #Omicron which has been identified among the crew. This case is among the 10 cases that had been previously reported. The crew member is not a Louisiana resident and did not leave the ship.