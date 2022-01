Economía de Mahahual “respira” ante la llegada de cruceros

El destino turístico de Mahahual brilló ayer con la llegada de cientos de viajeros internacionales a bordo de cuatro cruceros que atracaron en el Puerto Costa Maya, a pesar del miedo generalizado que se vive con el Covid-19.

Gerardo Pérez Zafra, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, destacó que a los visitantes se les insistió seguir con las medidas sanitarias para prevenir contagios.

La llegada de turismo de otras partes del mundo, a bordo del Mardi Grass, Serenade Of The Seas, Brilliance Of The Seas y Carnival Dream, dio un respiro a la economía local, ya que cientos de turistas bajaron de los grandes barcos que atracaron en la costa del sur del estado,

De acuerdo con la bitácora de Promociones Turísticas Mahahual S.A. de C.V., este martes 11 de enero fueron cuatro cruceros internacionales los que llegaron a este paradisiaco destino turístico, considerado el más importante de la zona sur.

Mahahual recibe a cientos de turistas extranjeros

Cada hotel flotante trae a bordo a un promedio de tres mil pasajeros, aunque no todos bajaron a disfrutar de los atractivos naturales; sin embargo, los que sí lo hicieron se dispusieron a aprovechar al máximo de la gastronomía local, platillos especializados en productos del mar, como los pescados y mariscos.

Es decir, que los restaurantes, prestadores de servicios turísticos náuticos y de relajación, como los tradicionales masajes o spa, son de los favoritos de los extranjeros que llegan desde varios países del mundo.

Pérez Zafra destacó que debido a la pandemia por el coronavirus y el retroceso al color amarillo al semáforo estatal de riesgo epidemiológico se deben respetar aún más el uso de cubreboca y gel antibacterial, respetar la sana distancia y evitar la aglomeración de personas.

“La llegada de turismo nacional y extranjero siempre es bienvenido a Mahahual porque le ayuda a los negocios a generar las ventas que tanto se requieren para el ingreso de recursos financieros, por lo que esperamos que sigan llegando a este destino turístico”.

