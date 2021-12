El Congreso no tiene miedo de discutir sobre el aborto: Martínez Arcila

El presidente de la Jugocopo, Eduardo Martínez Arcila, aseguró que el Congreso del Estado no tiene miedo de discutir el tema del aborto, luego de que este mes las Comisiones unidas de Justicia, Derechos Humanos y de Salud del Congreso del Estado rechazaran dictaminar una nueva iniciativa para su despenalización.

“Miedo es no subirlo, se ha debatido una vez en el pleno, se rechazó, ahorita está en comisiones está nueva iniciativa, pero de momento no tuvo el consenso, pero al final del día creo que debemos entender que esto se resuelve con número de votos”, dijo.

El diputado negó que tras la decisión de los congresistas hubiera temor sobre un posible castigo electoral por parte de ciudadanos y grupos opositores al tema.

Opiniones sobre el aborto merecen respeto

“Hay quienes quieren ver el aborto como un tema de estricta legalidad, si tiene una parte legal, pero también tiene una carga moral de la ciudadanía (...) cada diputado no deja de ser un ciudadano y de tener sus propias creencias e ideología, cuando sienten que eso no encaja, cada diputado tiene la posibilidad de decir que sí o decir que no”, dijo y volvió a asegurar que no hay temor al debate.

Sin embargo, indicó que es respetable que cada diputado haya elegido su postura en contra o a favor, a reserva de un reconocimiento o del repudio de los votantes, tal como lo advirtieron algunas organizaciones opositoras a la legalización del aborto, en la antesala del pasado proceso electoral en Quintana Roo.

El debate sobre el aborto regresará al Congreso

Por lo que el congresista mencionó que posiblemente se retome la discusión el próximo mes de febrero, cuando se inicie el último período ordinario de sesiones de la actual legislatura.

“El aborto no se logró el consenso al interior de las comisiones, pero seguramente el próximo 15 de febrero volverá a ser tema de debate”, dijo.

Al respecto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que esta impide que un juez pueda criminalizar a una mujer por haberse practicado un aborto en cualquier parte del país.

