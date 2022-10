El Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) advirtió que la contaminación y la afectación sobre la laguna Nichupté podría agravarse aún más con los trabajos para construir el puente vial sobre este cuerpo de agua, los cuales realiza la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la organización, consideró como un “error muy grande” que la dependencia federal haya arrancado la obra sin la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ya que ésta es una herramienta preventiva para evitar afectaciones al medio ambiente.