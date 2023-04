Exhiben a Airbnb por falta de apoyo tras fiesta ilegal en Cancún

Juan Albavera, un anfitrión con más de 5 años de experiencia en Airbnb, ha denunciado en redes sociales la falta de apoyo por parte de la plataforma de alojamientos luego de que un par de huéspedes incumplieran las reglas de su propiedad y armaran una fiesta con más de 20 personas.

Según relató Juan en un hilo de Twitter, el pasado miércoles 29 de marzo entraron a su propiedad privada ubicada en el “fraccionamiento ‘Santa María Sike’” en la ciudad de Cancún, unos huéspedes que habían rentado la casa supuestamente para dos personas.

“Reporta una Fiesta de más de 20 personas en su Airbnb y la empresa no hace nada al respecto”



El día Miércoles 29 de Marzo reporté a Airbnb una fiesta en mi propiedad…@Airbnb @airbnb_mx @AirbnbHelp @PublimetroMX @El_Universal_Mx @novedadesqroo @PorEstoOnline @Milenio pic.twitter.com/k92qYk3yUc — Johnny's Shack (@JuanAlbavera) April 3, 2023

Sin embargo, durante la noche del miércoles, se percató gracias a las cámaras de seguridad, que los huéspedes estaban celebrando lo que parecía una fiesta de cumpleaños con más de 20 personas al interior, situación que está prohibida de acuerdo con las reglas de la casa y en las políticas de Airbnb.

Juan reportó inmediatamente la situación a la página de soporte de Airbnb, pero la plataforma no logró contactar a los huéspedes y no brindó la asesoría necesaria para resolver la situación. Dicha discusión fue exhibida en redes sociales.

“Airbnb en todo momento se mostró incompetente. Jamás pudo contactar a la huésped ni apoyarme. No detuvieron la fiesta y yo fui el único que aportó evidencia” , escribió Juan.

Su intervención se redujo a preguntarme cosas y decirme por escrito Ake “estaban investigando” pero realmente no hacían nada pues ni podían contactar a la huesped y a mi no me ayudaban en nada…. @Airbnb @airbnb_mx @AirbnbHelp @El_Universal_Mx @PublimetroMX @novedadesqroo pic.twitter.com/YsaxHJhbgh — Johnny's Shack (@JuanAlbavera) April 3, 2023

Además, Juan detalló que la investigación de Airbnb lleva más de 6 días, durante los cuales ha tenido que cobrarle a la huésped como si hubiera tenido 8 huéspedes las 2 noches que rentó.

La huésped pagó, “pero Airbnb asegura que sigue investigando" y mantiene pausado públicamente el anuncio del alojamiento, lo que ha ocasionado pérdidas económicas y problemas de ansiedad a Juan.

Nadie me resolvía, los huéspedes ya se habían ido y ya había incluso nuevos huéspedes, tuve to que cobrar de manera manual (la huesped accedió) y Airbnb sim darme respuesta y con mi anuncio pausado…@Airbnb @airbnb_mx @AirbnbHelp @El_Universal_Mx @novedadesqroo @PorEstoOnline pic.twitter.com/ZeGDc7g5nx — Johnny's Shack (@JuanAlbavera) April 3, 2023

El usuario, quien también usa el nombre de Johnny's Shack en Twitter, aseguró que los huéspedes tienen conocimiento de las reglas de la casa y que fueron aceptadas manualmente antes de poder rentar. En este caso, la fiesta con más de 20 personas incumplió totalmente dichas reglas.

A pesar de esto, Airbnb compartió una respuesta en el hilo de Twitter de Juan pidiéndole que enviara un mensaje directo con el correo electrónico, ante esto el usuario arementió:

“Ya lo hice y en 6 días no me han ayudado en nada. Me pausaron mucho alojamiento, me hicieron perder $2,400 pesos en noches libres y no pudieron ni contactar al huésped y solo dices que “siguen investigando”” .

Ya lo hice y en 6 días no me han ayudado en nada. Me pausaron mucho alojamiento, me hicieron perder $2,400 pesos en noches libres y no pudieron ni contactar al huésped y solo dices que “siguen investigando” — Johnny's Shack (@JuanAlbavera) April 3, 2023

Preocupa inacción a anfitriones de Airbnb en Cancún

La situación ha generado preocupación en la comunidad de anfitriones de Airbnb, ya que esto podría ser un precedente para futuros casos similares.

"Cuando uno tiene un riesgo de seguridad con más de 20 personas haciendo una fiesta y pide ayuda, no apoyan, no logran contactar al huésped, te perjudican, te paran tu anuncio del alojamiento y te ocasionan problemas de ansiedad y pérdidas económicas" , afirmó Juan para Novedades de Quintana Roo.

Seguía pidiendo ayuda pues estaba con ataques de ansiedad, ya son 6 días del incidente, me hicieron perder dinero,mi alojamiento sigue pausado, me amenazan con cancelar mis reservas futuras y todo yo por pedir ayuda con ellos. Airbnb no apoya (no realmente) en casos de emergencia pic.twitter.com/VnkYSmCsVn — Johnny's Shack (@JuanAlbavera) April 3, 2023

Tras esta publicación este lunes 03 de abril en redes sociales, Juan asegura que Airbnb ha sido contactado por diversos medios para que dé su versión de los hechos, pero hasta el momento no ha emitido ningún comunicado oficial ni en su página, ni en sus redes sociales.

Los anfitriones de Airbnb esperan que la plataforma tome medidas para mejorar su servicio de apoyo a los anfitriones y solucionar este tipo de situaciones.

Esta mañana, Novedades de Quintana Roo publicó la insistencia de empresas para regular Airbnb en el estado.

La Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) firmó un convenio con la empresa Airbnb para permitir que la totalidad de sus anfitriones entren a las regulaciones en cada una de las entidades federativas.