Exigen programa de bacheo en Chetumal

Habitantes de la colonia Pacto Obrero exigieron a las autoridades la reparación de la avenida Mario Villanueva, que se encuentra dañada por baches de grandes magnitudes y representa un riesgo para automovilistas y quienes circulan por esta arteria.

Isabel Osorio, habitante de esta colonia, denunció la grave situación en la que se encuentra esta arteria, que conecta a la colonia Pacto Obrero con el Fraccionamiento Flamingos y con las Américas II, donde, además, existen zonas en las que se presentan severas inundaciones y hasta el momento no han sido reparados.

“La avenida está en deplorables condiciones desde el lado que la quieran ver. Por el lado de la colonia Pacto Obrero tiene unos baches enormes y peligrosos en la esquina con la calle Circuito cuatro sur, donde las cosas se han puesto muy complicadas y nadie hace nada por resolverlo”, denunció.

Dijo que, esta situación ha sido señalada en repetidas ocasiones desde la administración de Otoniel Segovia Martínez; sin embargo, hasta el momento nadie ha atendido la solicitud de resolver la deplorable condición de esta importante avenida del norte de la ciudad, que conecta a estas colonias arriba mencionadas.

“La solicitud ya se ha hecho varias veces, al menos yo en lo particular desde hace tiempo lo hice y únicamente me decían que iban a pasar el reporte a la instancia correspondiente, pero hasta el momento no ha pasado nada, solo que los baches han ido creciendo y esto ya se ha vuelto muy peligroso”, señaló la entrevistada.

Pero eso no es todo, pues la habitante de la capital del estado señaló que, además de la situación de baches, en esta misma avenida hay otros problemas graves que complican el tránsito de automovilistas, motociclistas, ciclistas y transeúntes a pie, y es que, en cada ocasión que se presenta una lluvia de considerables proporciones, provoca una enorme inundación, justamente en este mismo cruzamiento, que obliga a que los conductores tengan que incursionarse en el monte para evitar este tramo.

Incluso, ocasionado de esta situación, en la zona de esta constante inundación ya se originaron dos enormes y profundos huecos, que han obligado a algunos colonos a cubrir con plantas, llantas o cualquier artefacto que se pueda colocar para evitar algún accidente de tránsito.

