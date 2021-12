Trágica Navidad: Familia pierde sus pertenencias tras incendiarse su casa en Leona Vicario

Una familia perdió todas sus pertenencias luego de que un incendio consumió su vivienda ubicada en la calle Langosta, Leona Vicario. La señora y madre de dos hijos, Rosa Angélica Poot May, busca apoyo de la ciudadanía.

En un video proporcionado por Rosa Angélica se puede apreciar como el incendio quemó la televisión, muebles de madera, ropa y útiles escolares.

Familia pierde sus pertenencias tras incendiarse su casa en Leona Vicario.

De acuerdo con Grupo Informativo Riviera, el suceso se registró el 25 de diciembre alrededor de las 11:00 a 12:00 de la tarde, horario en el que elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Leona Vicario atendieron un reporte de incendio en un domicilio.

Al llegar se percataron que varias personas intentaban sofocar el fuego. De inmediato, con el apoyo de una pipa como suministro agua, los bomberos instalaron tres líneas de mangueras para apaciguar las llamas que llegaban hasta el techo de la casa, tras algunos minutos lograron controlar el incendió y se informó que no hubo heridos. Un reporte preliminar indica que el fuego se provocó por un corto circuito del cableado eléctrico.

Techo de la vivienda. Foto/Cortesía.

Ante lo sucedido, la señora Poot May y dueña de la vivienda solicita el apoyo de la ciudadanía con ropa para una niña de tres años y un varón de ocho, así como vestimenta para ella, trastes y comida no perecedera, etc.

Si deseas aportar tu granito de arena por favor comunícate al número 998-402-2684, teléfono de Rosa Angélica Poot May.

