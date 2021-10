Además de las funciones presenciales en las diversas sedes en Ciudad de México y Chile, por segundo año consecutivo, Mórbido Film Fest llega a la plataforma Cinépolis Klic, donde el público podrá disfrutar, del 1 al 5 de noviembre, de siete títulos que son: Woodlands Dark and Days B etwitched, Spine of Night, The Amusement Park, Apps, Mi Adorado Monster, Bienvenidos al Infierno y Sound of Violence.