El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto pospuso la realización del Carnaval hasta nuevo aviso, para evitar ser un centro de posibles contagios de Covid-19 ante el rebrote que existe en el municipio.

Luis Gonzalo Velázquez Tamayo, jefe de la dirección de Cultura y Recreación del municipio, expresó que el pasado 10 de enero se debió haber instalado el comité de la festividad, sin embargo, no se hizo tras la suspensión parcial de las fiestas carnestolendas y la fecha de inicio dependerá de cómo avance el virus.

“Nos tenemos que acatar a las medidas sanitarias y no podemos generar actividad que pueden ser un foco de contagio, así que, por instrucciones de la presidente municipal, esta actividad queda suspendida, no sabemos en qué fecha se logre hacer como se tenía previsto, pero ahora no es prioridad”.

Añadió que se encuentran en análisis si se hace de manera virtual, aprovechando las herramientas que ofrece las nuevas tecnologías, pero aún nada es seguro, una vez que se determine se dará a conocer, comentó que todo requiere de una planeación, presupuesto y logística.

Dijo que este cese de actividades perjudica la cuestión económica y recreativa de los ciudadanos, principalmente a jóvenes de las distintas comparsas quienes con anticipación se preparan para participar en presentaciones, compran sus vestuarios, maquillaje, por mencionar algunas.

Aseveró que tras las indicaciones de la Secretaría de Salud instruidas por el gobierno del Estado son dos festividades que se ven interrumpidas por el incremento de los casos por el virus, como fue la cancelación de eventos musicales y la estadía de juegos mecánicos en la fiesta tradicional de los Tres Reyes.

“Pedimos la compresión de la población, sabemos que hay muchos no creen en el virus, pero deben estar conscientes de que existe, por eso deben seguir en todo momento las recomendaciones de cuidado”.

De acuerdo con las últimas cifras del Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio se han detectado 25 casos activos de coronavirus.

