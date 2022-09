Joe Vera, el diseñador gráfico de la imagen clásica de Cancún, en la que se combina el rojo de una puesta del sol, con el azul del agua del mar Caribe y el dorado de sus arenas, recordó sus vivencias en una charla en la Biblioteca de la Crónica, en Cancún. De origen estadounidense, recordó cómo fue el proceso creativo del diseño del logotipo de la ciudad.

Dijo que investigó sobre Cancún, pues cuando hizo el logotipo, hace casi 50 años, no había visitado este polo turístico.

Uno de los objetivos que perseguía con su diseño, era no sólo atraer la atención de los turistas extranjeros, sino también de los mexicanos, con una imagen que estimulara la memoria de la experiencia de estar en Cancún.

Dijo que estudió en el Arts Center College & Design, en Los Ángeles, para después de concluir sus estudios universitarios, trasladarse a la Ciudad de México el 20 de abril, día en que cumpleaños, al igual que Cancún.