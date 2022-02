Joshua Okamoto, conecta generaciones en 'Sexo, pudor y lágrimas 2'

Joshua Okamoto originario de Guadalajara Jalisco, participa como Fichas en la segunda parte de la exitosa película mexicana "Sexo, Pudor y Lágrimas", que estrenará en 1999 y que hoy en su estreno por HBO Max.

La película cuenta la historia de lo que pasó con los personajes originales veinte años después, y de paso tendrá la mirada de una nueva generación que verá con otra óptica los líos en los que sus papás se metieron.

“Cuando me dan la noticia de que me quedó me puso eufórico y contento pero con un sentido de responsabilidad y compromiso porque no es cualquier película a la que me integro sino a una secuela que fue muy importante".