Machismo y violencia prevalece en la zona maya

En total de 31 padres de familia de la zona maya perdieron la custodia de sus hijos en 2021 por ejercer violencia física, psicológica y familiar en contra de ellos.

Raquel Martín Hu, encargada de la Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, expresó que las cifras son alarmantes y evidencia la problemática que muchas de las familias viven, sobre todo el entorno en la que se encuentran los menores de edad.

“En ese tiempo, 31 padres perdieron la custodia, es decir, en el conteo del primero de enero hasta el primero de diciembre pasado, todos derivados por violencia familiar, psicológica y física; afortunadamente fueron denunciados y se les dio seguimiento de manera jurídica, hasta lograr quitarles ese derecho”.

[Foto Harold Alcocer / Sipse]

Añadió que existen más casos de violencia en el municipio, sin embargo, no existen datos estadísticos debido a que muchos no son denunciados, por ende, no se puede procurar la justicia.

Invitó a las personas que sufren de estos asuntos a no quedarse callados, que rompan esos estigmas y denuncien. Añadió que en el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) cuentan con áreas enfocadas en la atención temprana:

Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo ( Pamar )

) Centro Integral para la Atención de la Mujer ( Ciam )

Entre otras, ahí pueden recibir asesoría jurídica, psicológica y canalización a otras instancias.

Por su parte, Carlos Caamal Tun, licenciado en derecho, expresó que ocho de cada 10 divorcios, que ha atendido, todos los papás pierden la custodia de sus menores, son ellos quienes ejercen la violencia y no son aptos para hacerse cargo de ellos, son las madres quienes se encargan de llevar esa responsabilidad.

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

TE PUEDE INTERESAR:

Adultos mayores sufren en silencio la violencia familiar

Incrementa la violencia contra la mujer en Quintana Roo

Ieqroo busca convenios para erradicar casos de violencia