Mampara refleja aumento de personas desaparecidas en Quintana Roo

El gobierno de Benito Juárez colocó una mampara con fichas de búsqueda de 48 personas desaparecidas, la cual forma parte del colectivo Verdad, Memoria y Justicia, en la explanada del Palacio Municipal, con el objetivo de no caer en desacato a una suspensión que emitió un juez de distrito.

Deysi Noemí N, una de las integrantes del colectivo, explicó que la instalación de esta mampara fue a iniciativa del gobierno municipal para sustituir las esferas colocadas en el árbol de Navidad.

“Cuando Tania (Ortega, funcionaria del gobierno estatal) nos preguntó sobre qué nos parecía colocar una mampara, pensamos que estaba bien, pero no solo pensamos por dos o tres (casos), sino que pensamos por todos nuestros desaparecidos del colectivo Verdad, Memoria y Justicia” .

Sin embargo, en la mampara se muestran 48 fichas de personas reportadas como desaparecidas, lo que ha ocasionado que sus familiares se hayan sumado al colectivo; ello muestra que en los últimos meses no se ha sabido nada de las víctimas.

María Dolores N, otra madre que forma parte del colectivo, responsabilizó del incremento de personas reportadas como desaparecidas en los últimos dos meses, a los pocos resultados de las autoridades.