Novedades Quintana Roo 🔥 Últimas Noticias hoy 8 de agosto de 2024

Reportan cortes de luz en varias zonas de Canc√ļn¬†

El corte de energía ocurrió alrededor de las 17 horas. CFE no se ha pronunciado hasta el momento. 

Hoteles de Canc√ļn invaden espacios naturales de anidaci√≥n de tortugas marinas¬†

Desde el despliegue de camastros y sombrillas, así como actividades deportivas, son como se invaden los arenales. 

Lydia Cacho asegura que no regresar√° al pa√≠s tras liberaci√≥n de Karam en Canc√ļn¬†

"Ya no me pregunten por qué no es seguro volver a mi país", afirma la periodista tras la liberación del exjefe de polícía.

Vecinos detienen, golpean y dejan ir a ladr√≥n en la SMZ 102 de Canc√ļn¬†

La comunidad tomó "justicia por mano propia" y golpeó al hombre hasta dejarlo en el suelo. 

Aeropuertos de Canc√ļn y Cozumel, con menos pasajeros: ASUR¬†

La compa√Ī√≠a que opera los dos aeropuertos de Quintana Roo report√≥ un mes m√°s de ca√≠das.

Pepe Aguilar celebra su cumplea√Īos con Christian Nodal¬†

El cantante aprovecho su cumplea√Īos 56 para desmentir los rumores de una mala relaci√≥n con Christian Nodal.

Venezuela abre nueva investigación penal por actas electorales no oficiales 

El fiscal Tarek William Saab se√Īala que la p√°gina web resultadosconvzla.com contiene documentos falsificados.

Juez de Boston desestima demanda de México contra seis armerías 

El juez Saylor rechazó la petición debido a que la conexión que tenía las 6 empresas con Massachusetts era mínima.



Apagones en México por falta de inversión en el gobierno de AMLO: IMCO 

El IMCO destacó que, entre 2019 y el primer semestre de 2024, las inversiones en electricidad apenas fueron el 24.5%.

Arrestan por agresión al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega 

El hijastro de 27 a√Īos del pr√≠ncipe Haakon, pas√≥ unas 30 horas tras las rejas en Oslo.

