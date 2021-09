Otoniel Segovia se niega a pagar; trabajadores amenazan con ampliar huelga

La ciudad de Chetumal y poblaciones aledañas continuarán sin servicios públicos municipales, como la recolección de basura, porque Otoniel Segovia Martínez se negó a cumplir todas las demandas de los más de mil 250 trabajadores sindicalizados.

Guadalupe Yah Caamal, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (Sutsaopb), informó que tras varias horas de reunión con los encargados de las áreas de Tesorería y Recursos Humanos municipales, se negaron a pagar las horas extras que realizan los trabajadores.

Tampoco accedieron a reponer todas las retenciones que les han descontado en el último cuatrimestre.

“Solo nos van a pagar dos de las cuatro quincenas que le adeudan a los sindicalizados, además de regresar sus categorías a los jefes de oficina, que se las habían quitado para justificar el no pago de compensaciones, por lo que también queda pendiente esta reposición”.

Por esta razón, continuará el paro de labores hasta el próximo jueves, y de no llegar a una solución pronta, convocarán a huelga por tiempo indefinido.