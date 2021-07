Padre de los turistas acusados de violación asegura que son inocentes

PLAYA DEL CARMEN.- Los padres de los jóvenes boricuas que fueron arrestados el fin de semana en la Riviera Maya y que están acusados de violar a una menor de edad, se encuentran en una situación muy complicada.

Luis Zapata, padre de los puertorriqueños, aseguró en una entrevista para Normando en la Mañana de NotiUno 360, que sus hijos son inocentes y no descarta que se trate de una modalidad de fraude.

De acuerdo con el tutor, sus hijos se encontraban en el área del Sport Bar del hotel Barceló la noche del pasado domingo y madrugada del lunes.

En esa área conocieron a una mexicana que presuntamente estaba coqueteando con los jóvenes, de 18 y 19 años de edad, y que invitó a uno de ellos a su cuarto.

A las 2 de la madrugada, el Sport Bar cerró, y el grupo se retiró del lugar, fue cuando ocurrió el incidente, donde la joven comenzó a gritar que dos puertorriqueños la habían violado, cuenta el padre de los detenidos.

En una segunda entrevista que ocurrió hoy, Luis Zapata, aseguró que en las declaraciones de la carpeta hay muchas incongruencias, ya que primero estaban acusando a sus hijos de violación y ahora cambiaron los cargos a agresión sexual.

Además, aseguró que el abogado designado por el estado, no le ha dado mucha información respecto al caso, asimismo que las versiones de la víctima no coinciden a las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel.

“Yo no creo que podría irme de aquí hasta que yo no me llevé a estos muchachos conmigo”, narró el padre de los jóvenes para Normando en la Mañana.