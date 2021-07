Playa del Carmen: Piden a patrones dar permiso a trabajadores para vacunarse contra Covid

Luego del anuncio de la jornada de vacunación contra el Covid-19 para personas entre los 30 a 39 años de edad, la autoridad local exhorta a centros de trabajo que permitan al personal acudir a recibir la dosis.

Héctor González Rodríguez, director de Salud Física y Mental de Solidaridad, informó que temen que no haya la respuesta deseada por esa situación, tal como ha ocurrido en otros puntos del país, derivado que es el sector de la sociedad más activo económicamente.

“Sabemos que mucha de esta gente, es gente joven, que se encuentra trabajando en los hoteles, por eso pedimos a los patrones que permitan a su personal salir a vacunarse, porque es un horario laboral y hemos visto lo que ha pasado en otros puntos del país”, dijo González Rodríguez.

El funcionario mencionó que prevén unas jornadas más ágiles para aplicar la vacuna, dado que la población que acudirá, en su mayoría se encuentran en óptimas condiciones de salud, no obstante, recomendó a quienes irán a los módulos, ir con ropa cómoda, sombrillas para protegerse del sol y desayunados.

Asimismo, hizo hincapié en que las personas que no forman parte de este grupo de edad, mayores de 40 años, no acudir a buscar obtener la primera aplicación la vacuna, pues se le dará prioridad a este sector; por el contrario, cuando sea la aplicación de la segunda dosis para personas entre los 40 a 49 años, se le dará facilidad los que aún no han recibido una primera vacuna. La aplicación de la dosis para este grupo de edad será inmediatamente concluida la del sector entre los 30 a 39 años.

Esperan aproximadamente 60 mil dosis del laboratorio AztraZeneca, el mismo tipo de vacuna que le fue aplicado al personal de salud en el municipio de Solidaridad. Serán tres módulos que se habilitarán a partir del lunes 19 de julio y hasta el martes 27.

Serán aplicadas las dosis en el Centro Nacional de Alto Turismo (Cenaltur), en el domo deportivo de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta y en la explanada del nuevo palacio municipal, ubicado en la zona conocida Cruz de los Servicios.

