Aplican primer modelo anticorrupción en Cancún

CANCÚN, Q. Roo.- “En esta administración no se tolerará ni un ápice de corrupción; aquí nada ni nadie está por encima de la ley”, enfatizó la presidente municipal, Mara Lezama, al presentar el Modelo Municipal Anticorrupción de Benito Juárez, el primero en todo el país.

De acuerdo con un comunicado, en el foro "Transformar 2019" organizado por la asociación civil “Ciudadanos por la Transparencia”, Mara Lezama expresó que este es el camino para consolidar un gobierno transparente, abierto, innovador, que rinda cuentas y que acabe con la discrecionalidad en la toma de decisiones, por lo que se trabaja en el desarrollo y aplicación de herramientas como el gobierno digital y la promoción de una relación gobierno y ciudadano.

“Debemos de estar muy orgullosos y aplaudir que es el primer modelo en todo el país. Vamos a sentar las bases, los ejes y las estrategias contenidas en la propuesta de política nacional anticorrupción”, dijo.

La presidente municipal explicó que la construcción del Modelo Municipal Anticorrupción se enmarca en una iniciativa de la asociación civil organizadora del evento con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUPD) y la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), con una óptica y metodología internacional de un gobierno abierto, además de estar alineado a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible con especial énfasis en las manifestaciones de desigualdad entre los ciudadanos.

“La corrupción es un fenómeno estructural que limita y afecta en eficiencia y en eficacia acciones y objetivos de los gobiernos; erosiona la confianza de los gobiernos en las instituciones; desalienta la inversión aumentando los riesgos y los costos en la generación de empleos, la distribución del ingreso y la generación de bienestar”, expresó.

Ante funcionarios municipales y representantes de la sociedad civil e iniciativa privada, Mara Lezama indicó que más allá de los discursos, hay que enfrentar y abordar el combate a la corrupción de raíz, por lo que también exhortó a los ciudadanos y contribuyentes a denunciar cualquier irregularidad en la gestión pública.

“Si no actuamos así, somos omisos y quien padecerá seguirán siendo los más vulnerables, los que quieren poner un negocio y quieren salir adelante, o quieren pagar su predial. Yo les vuelvo a pedir una vez más que denuncien, si no hay denuncia no hay delito, que nos quede claro que este gobierno sí es diferente”, enfatizó.

Por su parte, la contralora Reyna Arceo Rosado, reiteró que este nuevo plan no será un modelo de escritorio, sino que se mantendrá un trabajo permanente con el Comité de Transparencia, la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo y el Sistema Estatal contra la Corrupción para su seguimiento, por lo que ya se han implementado varias estrategias acordes al eje de Eficiencia y Transparencia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, por instrucción de la Presidente Municipal, tal como el Programa Municipal de Acreditación “Calidad y Servicio con Cuentas Claras”, la atención permanente de quejas, la eliminación de requisitos para la realización de trámites, entre otras acciones.

La directora de “Ciudadanos por la Transparencia”, Cynthia Dehesa Guzmán, puntualizó que este nuevo instrumento ayudará a cambiar no solamente la historia del municipio de cómo se lleva la administración local, sino la historia del país para ir cerrándole las puertas a la corrupción, por lo que el objetivo central es la construcción de comunidad con cero tolerancia, bajo dos líneas de acción que se replican en el modelo creado: la apertura gubernamental para mejorar los procesos políticos y por otro lado, capacitar y fortalecer a la ciudadanía para que tenga una mayor incidencia.