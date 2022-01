Proyecto Distrito Cancún prevé plantar 5 mil plantas

El gobierno municipal de Benito Juárez plantea utilizar alrededor de cinco mil plantas en las cinco supermanzanas que forman parte del proyecto Distrito Cancún.

Alonso Lemmers Meyer, director de Ecología del municipio, señaló que la reforestación se hará en zonas ubicadas en las avenidas Nader, Yaxchilan, Sunyaxchen, Tulum y parte de la Bonampak, que es donde abarca este proyecto que busca revitalizar económica y culturalmente a la zona fundacional del municipio.

Se usan especímenes que se encuentran en la paleta vegetal, pero advirtió que habrá variedad de especies, detalló el funcionario.

Por ello, dijo, se trabaja de manera coordinada con otras instancias municipales, como la Dirección de Planeación, para satisfacer las necesidades y adecuar la flora de acuerdo con lo que se busque.

Añadió que en la reforestación de la zona que abarca el proyecto Distrito Cancún se trabaja con organizaciones, colegios de especialistas, empresas y distintas dependencias, como es usual en este tipo de proyectos.

Lemmer Meyer afirmó que la zona que abarca el proyecto Distrito Cancún es parte del programa para arborizar, ornamentar y reforestar diversas áreas del municipio.

Detalló que la reforestación se realiza con base en las avenidas que tengan la temperatura más elevada, a las cuales se denominan como “islas de calor”.

“Pero esto no significa que si no nos hacen una solicitud de reforestación, que no la podamos atender. Es decir, que si una escuela se quiere unir a la reforestación, en un lugar que no tenemos contemplado, se toma en cuenta, por supuesto”.