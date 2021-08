Quintana Roo: Estas escuelas no tendrán regreso a clases presenciales

El regreso a clases presenciales no es obligatorio en Quintana Roo. De hecho, los planteles que no cuenten con la infraestructura mínima para garantizar la seguridad y salud de los alumnos y maestros no recibirán estudiantes este 30 de agosto.

Durante el programa Enlace Ciudadano, que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, dio a conocer se seguirán aplicando las acciones para evitar un mayor número de contagios por COVID.

Estas medidas son las jornadas de vacunación, la aplicación de pruebas rápidas, la promoción de reforzar los hábitos como el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, usar el gel antibacterial, mantener la distancia entre una y otra persona.

“No es un regreso generalizado. La escuela o institución que no esté en condiciones y capacidades para regresar a clases presenciales, seguirá la modalidad de educación a distancia, en tanto pueda cumplir con las disposiciones sanitarias y educativas”.

Escuelas dañadas no tendrán regreso a clases presenciales

En la entidad hay 350 escuelas que no podrán regresar y trabajarán a distancia hasta que estén en condiciones.

Estas, de acuerdo con un video publicado en las redes sociales de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, corresponden a planteles que:

Presentan daños estructurales

Daños producto del vandalismo o robo

No cuenten con agua.

Carezcan de energía eléctrica

Sin embargo, todas las escuelas deberán registrarse en la plataforma Regreso Responsable, para reportar el estado de los plantes a fin de tomar acciones para su reapertura.

El regreso a clases presenciales el 30 de agosto es voluntario y NO es generalizado. La escuela o institución que no esté en condiciones para dar clases presenciales cumpliendo con las disposiciones sanitarias y educativas, continuará con la modalidad a distancia. @EducacionQR pic.twitter.com/3ollF6fvdd — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) August 25, 2021

Habrá reporte diario de casos de COVID por el regreso a clases presenciales

Además, a partir de mañana miércoles 25 de agosto en adelante, se hará un reporte los días martes y jueves de cada semana al Sistema de Monitoreo SEP-SEQ, así como un reporte diario de casos sospechosos o confirmados por la SESA y la SEQ, a partir del primer día de apertura de la escuela.

El ciclo escolar inicia el lunes 30 y para el retorno gradual a las clases presenciales se han desarrollado protocolos entre las que destaca la importancia de usar todas las medidas de prevención:

uso del cubrebocas,

lavado frecuente de manos,

el uso del alcogel,

mantener la distancia de cuando menos metro y medio, y

privilegiar los espacios al aire libre.

Mensaje de la Titular de SEQ @ana_anaissabel sobre el Plan de Regreso Responsable a la Escuela para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, el próximo 30 de agosto.#RegresoResponsableALaEscuelaQR Nuestra prioridad es la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes. pic.twitter.com/nYDjC3Gwnb — SEQ Educación (@EducacionQR) August 25, 2021

