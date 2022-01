“Si no tienes síntomas, no vayas”; advierten escasez de pruebas rápidas COVID

“Si no tiene síntomas… no tiene sentido hacerse la prueba”, advirtió la secretaría de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, a poco de anunciar que se avecina un escenario de escasez de pruebas rápidas de antígenos para detectar la COVID-19.

La tarde de hoy miércoles 12 de enero de 2022, la titular de los Servicios Estatales de Salud; y el Coordinador General de Comunicación, Fernando Mora Guillén; llevaron a cabo una conferencia de prensa ante la situación epidemiológica y la nueva variante Ómicron en Quintana Roo.

Sobre el punto de las pruebas rápidas de antígenos para detectar COVID, Aguirre Crespo advirtió a la población que habrá escasez.

La secretaria dijo que “se avecinan situaciones de escasez de pruebas rápidas de antígenos”, por lo que, de acuerdo con los planes de salud pública relativas a la pandemia, pidió a la población no hacerse pruebas COVID a menos que tenga síntomas, de lo contrario, contribuiría a la escasez de pruebas y evitar en un futuro detectar casos positivos.