Recomiendan no bajar la guardia ante la llegada de Ómicron en México

El sector restaurantero asegura que no habrá una situación extraordinaria de índole económica por la variante Ómicron del Covid-19, no obstante hace un llamado a la población a continuar los hábitos higiénicos.

Juan Carlos Hernández Cabrera, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), mencionó que ven poco probable que esta variante cause estragos como en su momento la cepa original que obligó al confinamiento lo hizo.

“La verdad, veámoslo así, está afectando a todos los países que no tienen un grado de vacunación alto, nosotros sí lo tenemos, creo que nos irá bien, hay que seguirnos cuidando, no podemos dar marcha atrás, porque es importante seguir adelante (...) no creo que vaya a ser o nos vaya a afectar, ya tenemos confirmado grandes llegadas”, mencionó Hernández Cabrera.

Actualmente la organización se prepara para el inicio de la temporada alta con perspectivas positivas.

“Acaba de comenzar el mes, en estos días la gente ya estará comenzando a hacer sus reservaciones para quienes quieran hacer su cena de Navidad así lo hagan y más que para el fin de año con el tema de las fiestas”, abundó.

En general el panorama es alentador para el sector, a pesar de la incertidumbre de la variante Ómicron, el cual ya fue detectado por primera vez en territorio nacional, de acuerdo con lo dado a conocer ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Al igual que en los hoteles, los restaurantes también están requeridos de personal para laborar en la temporada alta.

“Cómo ha pasado en los hoteles, aquí también hay necesidad, casi todos los restaurantes necesitan de trabajadores para hacer frente a sus compromisos. Cada restaurante tiene una necesidad de personal”, dijo.

Será a partir de la tercera semana de diciembre cuando prevén que la ocupación se dispare a niveles de hasta por arriba del 80% en los establecimientos que se encuentran principalmente en el centro de la ciudad.

