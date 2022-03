En 2030 se espera que Cozumel tenga una población de 126 mil 344 habitantes y, por ende, una gran demanda de agua, de acuerdo con el ensayo Integrated Water Resource Management in the island aquifer of Cozumel.

Agrega que el Manejo Integrado de los Recursos Hídricos (MIRH) es de vital importancia para ambientes insulares donde el volumen del acuífero es limitado. Germán Yáñez Mendoza, reconocido espeleólogo a nivel internacional que radica en Cozumel, destacó que no solo se trata de cuidar los limitados depósitos de agua dulce que hay bajo la superficie y que se alimentan del agua de lluvia, sino de su calidad, que representan una amenaza a su disponibilidad a futuro.

En Cozumel, la tasa de crecimiento poblacional promedio durante el período 2000-2015 fue de 2.46%, de acuerdo con el ensayo elaborado por Gerardo Hernández-Flores, Adrián Cervantes Martínez y Martha Angélica Gutiérrez-Aguirre, especialistas de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo).

Aseguraron que pese a que la legislación estatal establece bases para la administración y prestación de servicios de alcantarillado y de agua potable, así como para hacer frente a posibles efectos del cambio climático, la realidad es que en Cozumel hay limitaciones por la falta de información y de análisis de variables hidrometeorológicos y de medidas concretas de adaptación.

Yánez Mendoza dijo que en este momento la cantidad de agua que se consumía hace años ya no es igual a la que se reemplaza, quizás por los efectos del cambio climático. Desde su óptica, aseveró que ningún gobernador del estado o un presidente municipal ha tomado en cuenta que la conservación del agua está ligado al buen estado del sistema de drenaje, que en Cozumel tiene por lo menos 40 años de operación y ya es preciso atenderlo.

Su observación se basa en que un drenaje en buen estado minimiza de manera significativa la contaminación de los mantos freáticos de la ínsula.

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo y se remonta a 1992, cuando tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, y comenzó a celebrarse en 1993.

