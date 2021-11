Rivera Maya no teme a una cuarta ola de contagios COVID

Ante una posible cuarta ola de contagios de COVID-19, empresarios de la Riviera Maya consideran que será de menor impacto y que el sector tendrá menos efectos negativos, debido a la preparación con la que ahora cuenta la población.

De acuerdo con Marc Pujol, presidente en la Riviera Maya de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hay menos posibilidades de un impacto económico debido a que la población cuenta con la vacuna.

"Sobre el tema de la pandemia, ya demostramos al mundo que Quintana Roo se mantuvo resiliente, el estado se ha convertido en ejemplo de cómo enfrentar esto, tenemos que estar tranquilos y saber que Quintana Roo sabe enfrentar esto”.

Esta semana, la ocupación en el Hospital General de Playa del Carmen, el principal centro de atención Covid-19 en Solidaridad; tuvo registros de hasta 12%, con una capacidad de 30 camas exclusivamente para atender la enfermedad.

"Estamos preparados para una cuarta ola"

Marc Pujol dijo que no esperan un escenario de cancelaciones o bajas ventas de atracciones turísticas por una cuarta ola de la enfermedad, porque tan sólo en verano pasado cuando se salía de la tercera propagación fuerte de Covid-19, no hubo afectación severa pese a que la población aún no completaba el esquema de vacunación.

"Vamos a esperar que ocurre y veremos cómo actuar, pero hay que estar conscientes de que estamos preparados".

En diversas partes del mundo, particularmente en Europa, ha habido repuntes de casos de Covid-19, razón por la cual se habla del inicio de una cuarta ola de casos, a dos años que se registró el primer caso en la ciudad china de Wuhan.

Pero en la Riviera Maya se vive otra situación. Incluso ha comenzado a sobrepasar registros del 80% de ocupación hotelera, asimismo los especialistas del tema turístico prevén que durante las vacaciones de diciembre se llegue a cerca de 90%, lo que prácticamente significaría el fin de la crisis ocupacional provocada por la pandemia del coronavirus.

