Taxistas ‘cazan’ y detienen a un Uber en Cancún, con todo y turistas a bordo

Una familia de turistas originarios de Rusia, vivieron un momento de terror en Cancún cuando un grupo de taxistas les dieron caza hasta acorralar al Uber donde se trasladaban. Videos en redes sociales dieron fe de los llantos y desesperación de quienes pensaron pasarían las mejores vacaciones en el principal destino turístico del Caribe Mexicano.

En la noche del jueves, cientos transmisión en vivo de distintas plataformas captaron el momento en que choferes del Sindicato de Taxistas ‘Andrés Quintana Roo’, a bordo de cinco unidades, lograron bloquear el paso a un vehículo de Uber que trasladaba a una familia de turistas. Ante la presión y agresiones, los taxistas lograron bajar de la unidad a la familia extranjera.

Qué fue lo que pasó

De acuerdo con la información recabada, el conductor de Uber recibió una alerta de servicio desde Plaza las Américas hacia la Zona Hotelera de Cancún, por una familia de turistas rusos.

Al prestar el servicio y salir de la famosa plaza comercial, se dió cuenta de que era seguido por dos unidades pertenecientes al sindicato, ante la inquietud de ser agredido decidió incorporarse hacia el Boulevard Kukulcán y tomar la glorieta de ‘El Ceviche’ para dirigirse hacia la Fiscalía; fue entonces cuando lo interceptaron otras tres unidades de taxi, donde obligaron pareja y a sus dos hijos a descender de la unidad.

En un intento por calmar la situación y aprovechando el respaldo por parte del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), e intentando actuar como autoridad, los taxistas explicaban a los extranjeros que la unidad en la que viajaban era ilegal, y que el problema no era con ellos si no, directamente, con el conductor de Uber.

En su rápida acción, el conductor de la aplicación móvil llamó al número de emergencias 911 para solicitar ayuda a las autoridades ante la injusticia que estaban pasando él y los turistas rusos.

Desafortunadamente, los agentes solo se limitaron a llamarle la atención a los taxistas y decirles que ellos no tienen el poder para bloquearle el paso a los vehículos. Ante este hecho no hubo ningún detenido, pues las autoridades consideraron que la persecución y la obstrucción de paso en plena vía pública de los taxistas en contra del Uber no ameritaba una sanción.

Finalmente, el chofer de Uber tuvo que dejar a los turistas sobre dicha avenida para evitar entrar en confrontación con los taxistas que lo tenían acorralado. A pesar de las exigencias de los choferes por llevarse a los extranjeros, un ciudadano, quien observó todo el desorden y caos causado por los pertenecientes al Sindicato de Taxistas, se ofreció para trasladarlos hasta su hotel.

Hasta la tarde de este viernes, el Sindicato de Taxistas ‘Andrés Quintana Roo’ no ha emitido alguna respuesta o comunicado respecto a lo sucedido sobre la Gloria de ‘El Ceviche’.