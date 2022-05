Como cada año, se prevé que el fenómeno conocido como el Polvo del Sahara, llegue a partir de este viernes y finalice hasta el martes 24 de mayo. Según la meteoróloga, Melissa Nord, este fenómeno afectará diversas zonas del país entre ellas la península de Yucatán y Quintana Roo.

Una nube de polvo llegará al Caribe mexicano este fin de semana viernes 20 de mayo y estará recorriendo la Península para finalizar probablemente hasta el martes 24 de mayo. Según coninformación del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS).

Aerosol forecasts from #CopernicusAtmosphere observed another large plume of #SaharanDust moving across the Atlantic between 12-17 May and heading towards the Caribbean.

The forecast shows a strong plume predicted to reach western Europe on 20 & 21 May



