Tulum, referente de la transformación en Quintana Roo

“En 100 días, Tulum ha logrado ser referente de la transformación en Quintana Roo”, aseguró el presidente municipal, Marciano Dzul Caamal, al ofrecer al Cabildo un balance del primer trimestre de su mandato en el noveno municipio.

De acuerdo con el comunicado, durante la Séptima Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Tulum, el edil destacó que se involucró personalmente en el área de seguridad para sentar las bases de la Cuarta Transformación en este destino turístico, con el apoyo y madurez política de las regidoras, regidores, síndico, secretario general y servidores públicos.

En materia de seguridad, Dzul Caamal informó que se firmó un nuevo Convenio de Coordinación Policial en sustitución del Mando Único, se contrataron 90 policías más y se hizo realidad un aumento salarial del 18% a todos los policías municipales.

“No los he dejado solos. Reconozco el trabajo y esfuerzo de aquellos quienes arriesgan su vida todos los días. Cumplí mi compromiso”, expresó Dzul Caamal, cuyo objetivo de gobierno es recuperar la paz.

En materia de salud, el presidente municipal indicó que el apoyo del Gobierno de México ha sido invaluable para la lucha contra la covid-19, lo que ha permitido aplicar más de 60 mil vacunas a las y los tulumnenses.

Agradeció el respaldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Tulum en todos los ámbitos de la administración municipal y reconoció la coordinación que el gobernador Carlos Joaquín González ha mantenido con su gobierno.

Frente al Cabildo, el alcalde hizo también un repaso de logros en materia de desarrollo, como la rehabilitación sustentable de la vialidad en la zona costera y la modernización de la avenida Cobá.

“Me llena de orgullo decirles que en 100 días hicimos que el dinero del Ayuntamiento se aplique correctamente”, dijo al referirse a siete de 13 obras totalmente nuevas y de alto impacto social que se harán realidad con recursos propios y sin endeudar al pueblo.

Entre dichas obras se encuentra la introducción de agua potable y electrificación en zonas históricamente excluidas, además de un programa de bacheo y construcción de banquetas y guarniciones.

Además, se entregaron 12 camiones para la recolección de basura luego de haber recibido una administración que sólo contaba con un volquete para ese fin.

Según estadísticas, la Tesorería de Tulum acrecentó su recaudación de impuestos gracias a la confianza y aprobación ciudadana. En ese sentido, Dzul Caamal expuso que el municipio tulumnense es el único que destina un apoyo del 30% a quienes pagan puntualmente su impuesto predial.

En materia social, el munícipe hizo un repaso de acciones deportivas, de salud y de bienestar en las que agradeció el apoyo de la presidenta honoraria del Sistema DIF-Tulum, licenciada Ileana Canul de Dzul.

“Gracias por acompañarme en este transitar de nuestra responsabilidad. Trabajamos hombro a hombro y he visto tu dedicación en la responsabilidad en el DIF. Porque sin ti, también todo lo que nos hemos planteado hacer no sería posible. Gracias, amor”, expresó.

En su mensaje, el primer edil pidió al pueblo tulumnense a continuar vigilando su actuación y la de su administración, misma que está obligada a trabajar siguiendo los preceptos del presidente López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Si juntos y en tan poco tiempo logramos cambios significativos, estoy seguro de que Tulum no sólo será un referente de la transformación en Quintana Roo, sino de todo México”, concluyó.

