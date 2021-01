Vendedores "patito" en playas de Mahahual recibirán duro castigo

Los artesanos o vendedores ambulantes que no pertenezcan al padrón de comerciantes autorizados en la zona de playa y corredor turístico de Mahahual, serán sancionados con multas de más de cinco mil pesos y detenidos por 48 horas.

Edwin Alejandro Rivera Romero, secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco informó que aquellos que sean sorprendidos comercializando en Mahahual, sin pertenecer al padrón, serán remitidos a los separos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Othón P. Blanco, en Chetumal.

Señaló que a más tardar, en el transcurso de la próxima semana estará integrado el padrón de comerciantes autorizados en la zona de playa y corredor turístico de Mahahual, el cual estará conformado por 70 personas.

Indicó que el padrón se integrará primero, por las personas que han pagado los derechos desde años atrás, después los que comprueben que son oriundos del poblado de Mahahual y aquellos que deseen integrar el padrón, pero que cuenten con antecedentes no penales y sean aceptados por la población.

“Hemos identificado a 10 personas que no formarán parte del padrón, porque no son habitantes de Mahahual, y creemos, sin asegurarlo, que su intención es otra, no es la de desarrollar venta de artesanías”.