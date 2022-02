William Perdomo arranca el 2022 renovado

En una amena charla exclusiva con Novedades Quintana Roo, la joven cantante Marina Leal comparte sus planes para este 2022, a la par que promociona su más reciente sencillos Venus-Marte y la colaboración con Diego Campo en el tema Va pa largo.

“Venus Marte es un tema que escribieron los chavos Adrián Guerra, José Carlos Sánchez y Estefanía Aguayo, es una canción inédita que trata de alguien que no quiere saber nada del amor hasta que llega la persona indicada y se siente como en otro planeta".

Es mi tercer sencillo, compartió Marina, quien desde muy pequeña dedica su vida a la música y poco a poco va consolidando con pasos firmes su paso por la escena musical. Actualmente cuenta con más de 546 mil seguidores en Instagram y sus videos fitness continúan a la alza en reproducciones.

“La verdad es que siento que a pesar de que voy iniciando mi carrera he tenido muy buena respuesta por parte de mi público, de mis seguidores con las canciones que he sacado hasta ahorita, me trataré de enfocar en sacar más canciones de pop y a lo mejor más adelante me animo a entrar a algún otro género o a hacer fusiones”.

Marina es una joven que además de dedicar parte de su vida a la música, es estudiante, en sus planes está hacer una carrera en leyes, continuar cultivándose en la música y en los deportes, ya que también es gimnasta de alto rendimiento y jinete, ama los caballos y busca en todo momento combinar esas tres pasiones, demostrando que con disciplina, perseverancia y amor a lo que le gusta se logra el éxito.

“Soy gimnasta y jinete también, me encanta el mundo del deporte y la música, son parte de mí, aunque a través de la música expreso mis sentimientos y trato de combinar todo lo que amo, estoy en tercer semestre de prepa y sigo estudiando, aún no sé qué carrera estudiar, si leyes o música, me queda un año para decidirlo bien pero sin duda la música seguirá siendo mi camino". "Entre mis sueños está colaborar con artistas grandes, sacar más discos y tener una carrera hecha, estar en grandes escenarios y dando conciertos, así me visualizo en unos 10 años”, expresó.

Busca dejar un buen mensaje en sus canciones

“Cada canción tiene un mensaje diferente, he tratado de que mis canciones atrapen a mis seguidores por la letra, siempre con temas positivos y que dejen algo con lo que se identifique el público". "Hasta ahora no he escrito una canción pero me gustaría ser cantautora, Ahora estoy en la selección de canciones para mi nuevo disco que seguramente pronto sabrán más detalles. Me gustaría hacer colaboraciones con Carlos Rivera, Jesse & Joy, María José, Yuridia, J. Blavin o Maluma del urbano”.

