¿Adiós al ‘No me gusta’? YouTube prueba a esconder los ‘dislike’

YouTube está probando una nueva interfaz en donde ya no mostrará cuantos "dislikes" tiene un contenido.

En el diseño que mostró la compañía, el botón de “No me gusta” todavía está ahí para que la gente lo utilice, pero no tiene un recuento que se actualice en tiempo real.

La compañía dijo que la prueba se creó tomando como base los comentarios de los creadores de contenido sobre fomentar "campañas de bienestar y no me gusta".

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

YouTube también menciona que los no me gusta pueden afectar negativamente el bienestar de un creador y pueden motivar una campaña específica en sus videos

"Por lo tanto, estamos probando diseños que no incluyen el recuento visible de me gusta o no me gusta en un esfuerzo por equilibrar la mejora de la experiencia del creador, al tiempo que nos aseguramos de que los comentarios de los espectadores se tengan en cuenta".

Protección a los youtubers

Lo que está haciendo la compañía es tratar de resolver un problema manifestado por los youtubers: los ataques dirigidos.

Pues algunos se han enfrentado a que un montón de personas le den "no me gusta" a sus videos sin siquiera haberlos visto, simplemente porque no les agrada o no están de acuerdo con el contenido que publica un canal o un creador, lo cual, a la larga, termina afectando su desempeño en la plataforma.

Según YouTube, ahora solo los creadores de contenido tendrán acceso a esa información a través de YouTube Studio.

Creators, you'll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you're in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube. — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

La compañía anunció las pruebas en Twitter y luego explicó que el objetivo no es eliminar la capacidad de los usuarios de indicar que no les gustó un video pues el botón seguirá estando disponible y los creadores aún tendrán acceso al recuento de me gusta y no me gusta de sus videos.

Cabe señalar que, de acuerdo con la compañía, por ahora se trata de una prueba que solo algunos de sus usuarios en todo el mundo están viendo. Eso quiere decir que, al final, podría nunca implementarse de manera general y el recuento de los botones de manitas seguirán estando disponibles.

