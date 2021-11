Apple lanzará sus cascos de realidad virtual a finales de 2022

La competencia de las nuevas tecnologías no se hace esperar y ahora, Apple está lista para darle competencia al ‘Quest 2’ de Mark Zuckerberg y hacerlo sufrir en el mercado con su primer visor de realidad aumentada (AR) que llegará a finales del 2022, según MacRumors.

De acuerdo con el portal, se dice que el procesador principal de gama alta es similar al chip M1 que Apple presentó para su primer conjunto de Macs de silicio de Apple del 2020, mientras que un procesador de gama baja gestionará los aspectos del dispositivo relacionados con los sensores.

Además, contará con auriculares AR iniciales podrán funcionar de forma independiente sin necesidad de estar conectados a una Mac o iPhone, pues la compañía tiene la intención de admitir una "amplia gama de aplicaciones" con miras a reemplazar el ‌iPhone‌ dentro de diez años.

Las gafas de realidad virtual es un dispositivo de visualización similar a un cascos o un visor, que le permite al usuario observar imágenes creadas por ordenador sobre una pantalla muy cercana a los ojos que permiten crear la ilusión.

Un ejemplo de esos, serían las Oculus Quest 2, que funcionan como una consola, una plataforma de realidad virtual autónoma que no necesita PC para funcionar y que nos permite disfrutar de juegos con una gran calidad audiovisual.

Resident Evil 4 is officially the fastest-selling app on Quest 2. And it’s nominated for Best VR Game at @thegameawards. You may ask, “Is that all, stranger?” No, we’re not done yet. The Mercenaries DLC is coming next year as a free update. https://t.co/5NjUOAecPG pic.twitter.com/MXkqot2uNG