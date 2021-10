La caída de Facebook, WhatsApp e Instagram que inició alrededor de las 10:21 horas de hoy lunes 4 de octubre de 2021, ya tiene respuesta.

De acuerdo con Mike Schroepfer, responsable técnico de la compañía, la caída de Facebook se debió a un error de configuración interno y resaltó que descartan que la falla pusiera en peligro los datos de los usuarios.

More info on the outage today: https://t.co/D54G0PLaqk

Por un lado, de acuerdo con el diario español El País, expertos en tecnología consideran que la falla se encuentra en el Servidor de Nombre de Dominio o (DNS, por sus siglas en inglés).

El DNS, explicado de forma sencilla, funciona como un “directorio telefónico” que asigna una dirección de IP cuando tecleamos el nombre de un sitio web, por tanto, llevándonos al mismo.

Frecuentemente, cuando existe este tipo de problema, la página web no se despliega porque la petición del usuario no obtiene respuesta, como ocurrió hoy con los servicios de Facebook.

Sin embargo, la escala del problema sugiere que fue un error más grave: