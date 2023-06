CEO de OpenAI agradece esfuerzos ante riesgos de la IA

El CEO de OpenAI se declaró complacido el lunes por la voluntad expresada por diversos gobiernos para contener los riesgos planteados por la inteligencia artificial, la tecnología que compañías como la suya están desarrollando.

El CEO, Sam Altman, visitó Tel Aviv como parte de una gira mundial que lo ha llevado a varias capitales europeas. La gira es para promover su compañía, la inventora de ChatGPT, que ha provocado revuelo en todo el mundo.

still early days, but love seeing the plugins platform supercharge businesses! https://t.co/U29DFFPkBS