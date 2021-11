Eberhard estuvo muy cerca de ‘matar’ Tesla: Elon Musk

Elon Musk a través de su cuenta de twitter rompió el silencio y reveló que Martin Eberhard, cofundador de la empresa Tesla Motors, es la peor persona con la que ha trabajado durante su carrera.

En la red social mencionada el usuario @SamTwits publicó en un tuit la inspiradora historia sobre la empresa Tesla, etiquetando a Musk.

“La historia fundacional de #Tesla es bastante hermosa. Alrededor de 6 meses en @Elon Musk dio esperanza a un sueño, invirtiendo el 86,5% ($ 6,5 millones) del capital recaudado y se convirtió en presidente. La visión: construir "un fabricante de automóviles que también sea una empresa de tecnología". El resto es historia. Inspirador”. escribió Sam.

The founding story of #Tesla is actually quite beautiful. Around 6 months in @elonmusk gave hope to a dream, investing 86.5% ($6.5m) of capital raised & became Chairman. The vision: to build "a car manufacturer that is also a technology company" The rest is history. Inspirational — Sam (@SamTwits) November 13, 2021

Ante esto el multimillonario respondió con un mensaje que nadie se esperaba y afirmó que la historia que Eberhard vendió es completamente falsa.

“La historia de la fundación de Tesla, tal como la retrató Eberhard, es evidentemente falsa. Ojalá nunca lo hubiera conocido. Eberhard es, con mucho, la peor persona con la que he trabajado en toda mi carrera. Dada la cantidad de personas con las que he trabajado a lo largo de los años, eso es realmente decir algo …” tuiteó Musk.

Founding story of Tesla as portrayed by Eberhard is patently false. I wish I had never met him.



Eberhard is by far the worst person I’ve ever worked with in my entire career. Given how many people I’ve worked with over the years, that’s really saying something … — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2021

Esta revelación causó curiosidad en otro usuario por lo que preguntó ¿cuál había sido la peor parte? por lo que Elon Musk afirmó que estuvo muy cerca de ‘matar’ a la compañía con sus malas decisiones.

“Estuvo muy cerca de matar a Tesla a través de una combinación de malas decisiones administrativas, expulsar a personas talentosas, mala ingeniería, grandes errores en la cadena de suministro y un elaborado engaño sobre el verdadero costo y cronograma del Tesla Roadster” respondió Musk.

He came damn close to killing Tesla through a combination of bad management decisions, driving out talented people, bad engineering, major blunders in supply chain & an elaborate deception about the true cost & schedule of the Tesla Roadster. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2021

Finalmente el también físico manifestó la idea de realizar un podcast para contar lo que realmente pasó con Tesla.

“Pensando en hacer un podcast al estilo "Hardcore History" que cuente lo que realmente sucedió en Tesla en esos primeros años” puntualizó Musk.

Thinking of doing a podcast “Hardcore History” style that tells what really happened at Tesla in those early years — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2021

I'll be happy to host that, Elon... — Sam (@SamTwits) November 13, 2021

