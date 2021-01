Elon Musk ofrece 100 millones de dólares a invento que capte CO2

Ciudad de México.- Elon Musk entregará un premio de 100 millones de dólares a la mejor tecnología de captura de carbono.

El cofundador y CEO de Tesla, compañía productora de vehículos eléctricos, realizó el anuncio a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, donde aseguró que los detalles se darán a conocer la próxima semana.

La captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) se refiere a un conjunto de aplicaciones tecnológicas que tienen el propósito de reducir las emisiones de este gas de efecto invernadero en la atmósfera, apunta un documento de la Secretaría de Energía (Sener).

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology