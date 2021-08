"Fortnite" crea museo en honor a Martin Luther King

ESTADOS UNIDOS.- A pesar que aún hay muchas personas que consideran que los videojuegos son una pérdida de tiempo y dinero y que no contribuyen a la educación o la cultura, cada vez son más los estudios que demuestra todas las ventajas que pueden traer, claro, si se juegan con moderación y se usan títulos acorde a la edad. Como un ejemplo de que su alcance puede servir para conmemorar y hacer visible una causa justa, "Fortnite" está estrenando un museo en memoria de Martin Luther King.

"I have a dream" ("Tengo un sueño") es una frase icónica que se conoce en todo el mundo. Fue pronunciada el 28 de agosto de 1963, por el Dr. Martin Luther King Jr. durante su conferencia en los escalones del Lincoln Memorial, en los Estados Unidos. Ahora, casi 60 años después, puedes escuchar el discurso en su totalidad dentro de "Fortnite".

Celebrate the 58th anniversary of The March on Washington for Jobs and Freedom and experience Martin Luther King, Jr.'s "I Have a Dream" speech in @FortniteGame . Learn more about "March Through TIME" here: https://t.co/ZtkzmO4pWV pic.twitter.com/o7HGwreuiK

Como parte de una experiencia llamada "March Through Time", la revista "Time "creó la exhibición interactiva con la ayuda de la comunidad del modo creativo del videojuego, así como del Museo DuSable de Historia Afroamericana y la propiedad del Dr. King.

"March Through Time" transporta a los jugadores a Estados Unidos en 1963, pero con una versión "reimaginada" de la capital de la nación que les permite no solo escuchar las famosas declaraciones como parte de la lucha por los derechos de las personas negras, sino visitar exhibiciones como si se tratara de un museo que cuentan la historia del discurso del Dr. King, la Marcha en Washington por el Empleo y la Libertad y el movimiento por los derechos civiles en general.

Si quieres ver de qué se trata puede consultar "March Through Time" utilizando el código 3815-8892-143. También es accesible a través del menú Descubrir. Aquellos que completen la experiencia ganarán una insignia especial que después pueden utilizar en sus partidas de "Fortnite".

Last night I took a trip to Washington D. C. and went on a #marchthroughtime t to 1963 where I witnessed Martin Luther King's iconic speech on civil rights.



What an experience! Thank you @FortniteGame



How can anyone say video games are not educational?? pic.twitter.com/sccXtCi16B