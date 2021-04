Murió el fundador de Adobe Inc. y PDF a los 81 años

ESTADOS UNIDOS.- La compañía de software Adobe Inc. el día de hoy perdió a uno de sus creadores, el cofundador Charles “Chuck” Geschkeque ayudó a desarrollar la tecnología de Formato de Documento Portátil (PDF), falleció a los 81 años.

Geschke, que vivió en el suburbio de Los Altos en el Área de la Bahía de San Francisco, murió el viernes, informó la compañía.

We’re deeply saddened to share that our beloved co-founder, Dr. Chuck Geschke, has passed away. Chuck was a hero and guiding light for so many of us in the technology industry. He leaves an indelible mark on our company and the world. https://t.co/NYoZI29num pic.twitter.com/FhNY8iN7Dx