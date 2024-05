¡Una nueva era! OpenAI lanza nueva versión de ChatGPT

OpenAI lanzó hoy un nuevo modelo de Inteligencia Artificial y una versión de escritorio de ChatGPT, junto con una nueva interfase de usuario, reportó CNBC.

La actualización lleva GPT-4 a todos, incluidos los usuarios gratuitos de OpenAI, dijo Mira Murati, directora de tecnología, en un evento transmitido en vivo.

Añadió que el nuevo modelo, GPT-4o, es "mucho más rápido" con capacidades mejoradas en texto, video y audio.

Say hello to GPT-4o, our new flagship model which can reason across audio, vision, and text in real time: https://t.co/MYHZB79UqN



Text and image input rolling out today in API and ChatGPT with voice and video in the coming weeks. pic.twitter.com/uuthKZyzYx