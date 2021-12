WhatsApp: Mira cómo escuchar tus mensajes de voz antes de enviarlas

WhatsApp añadió la nueva vista previa de los mensajes de voz, está función permite al usuario escuchar el audio antes de enviarlo y verificar de que no tiene ningún error.

Y es que esta nueva opción para las notas de voz se dio a conocer por la compañía con un curioso video publicado en Twitter que decía: “No son errores, son ensayos. Ahora puede obtener una vista previa de sus mensajes de voz antes de presionar enviar”.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD